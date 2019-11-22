Копенгаген, 22 ноября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Производители свинины в Дании в третьем квартале 2019 года реализовывали свою продукцию по самым высоким за последние 20 лет ценам. Этому поспособствовал тот факт, что во всей Азии, в частности, в КНР, свирепствует африканская свиная чума. Об этом пишет Danmarks Statistik («Статистика Дании»).

ryotachibana0 Свинина

Так, цена за килограмм свинины в третьем квартале составляла порядка 2 доллара, что заметно больше, нежели та цена, которая была в январе этого года. Основной причиной такого развития событий является распространившаяся по всей Азии африканская свиная чума, из-за которой поголовье свиней сильно сократилось. По мнению ведущего экономиста организации Landbrug & Fødevarer Франка Эланда, датские производители могут продолжить повышать цены и в следующем году. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

«Ситуация с африканской свиной чумой в Китае, к сожалению, до сих пор не взята под контроль. И, по всей видимости, наладить производство китайцам удастся лишь через несколько лет. В этот период мы ожидаем такие же высокие цены на свиное мясо, какие существуют сейчас», — заявил экономист.