Москва, 12 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 декабря

12 декабря 1941 года кавалерийские соединения Юго-Западного фронта освободили Орево, Россошное и Шатилово.

12 декабря 1942 года началась Котельниковская оборонительно-наступательная операция войск левого крыла Сталинградского фронта. Она должна была остановить удар немецких войск, пытавшихся деблокировать окруженную под Сталинградом группировку. К 30 декабря попавшие в окружение немцы были разбиты и Красная армия перешла в наступление, продвинувшись на 150 км.

12 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта освободили районный центр Кировоградской области город Чигирин.

СССР и Чехословацкая республика подписали в Москве договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

12 декабря 1944 года Ставка выпустила директиву командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов о наступлении на Будапешт.

СССР принял предложение Республики Никарагуа об установлении дипломатических и консульских отношений. Будучи союзником США, Никарагуа объявила войну Японии, Германии и другим странам Оси вскоре после нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года.