Москва, 11 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

11 декабря

11 декабря 1941 года Красная армия освободила Солнечногорск.

На Юго-Западном фронте советский 5-й кавалерийский корпус продвинулся на 30 км.

11 декабря 1942 года противник начал контрудар по войскам Калининского фронта, окружившим немецкий гарнизон в Великих Луках.

11 декабря 1943 года 208-й партизанский полк им. Сталина из Клического района Могилевской области начал крупный 2-месячный рейд в Белостокскую область, в ходе которого партизаны с боями преодолели порядка 660 км.

11 декабря 1944 года представители СССР и Республики Чили обменялись нотами об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Из-за развитой торговли с Германией Чили долгое время держалась в войне нейтралитета, однако в 1943 году чилийские власти разорвали дипотношения с нацистским блоком, а в 1945 году объявили войну Германии и Японии, хотя реальных военных действий за этим не последовало.