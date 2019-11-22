Великий Новгород, 22 ноября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Новгородской области вышедшие из берегов озеро Ильмень и река Волхов привели к новым наводнениям — теперь в окрестностях города, а также в Новгородском и Чудовском районах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, полностью под воду ушла дорога к Рюрикову городищу, превратив территорию с церковью Благовещения, включённой в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в полуостров.

ГУ МЧС России по Новгородской области «Рюриковичи» под водой

Кроме того, водой полностью затопило деревянный городок, построенный неподалёку для съёмок фильма «Рюриковичи». Эти декорации кинематографисты оставили в подарок региону, здесь в августе 2019 года состоялся фестиваль средневековой культуры «Княжья братчина», получивший Национальную премию Russian Event Awards 2019 как лучший исторический фестиваль года.

В администрации Новгородского района также сообщили о подтопленных участках в населённых пунктах Холынья, Малое Лучно, Пролетарий и Поводье.

По официальной информации ГУ МЧС России по Новгородской области, на утро 22 ноября в регионе оставались подтопленными 12 населённых пунктов в шести районах. Под водой — 189 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. Остаются повреждёнными 16 участков дорог и семь мостов.

Напомним, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.