Москва, 10 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 декабря

10 декабря 1941 года части Западного фронта сутки преследовали отступавшие немецкие части и к утру 11 декабря вышли к Солнечногорску и Истринскому водохранилищу.

Войска Юго-Западного фронта под городом Елец прорвали оборону немцев и вынудили противника отступить в западном и северо-западном направлениях. Однако путь немецких войск на запад был отрезан частями Красной армии, вышедшими из района западнее Чернова на дорогу Ливны-Елец.

10 декабря 1944 года в Москве подписан договор о союзе и взаимной помощи между Францией и СССР на 20 лет.

Войска 3-го Украинского фронта в Венгрии вышли на рубеж озеро Веленце — Надьбайом — северный берег реки Драва.