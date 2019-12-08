Москва, 9 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 декабря

9 декабря 1941 года Красная армия заняла Тихвин.

К югу от Москвы войска Западного фронта взяли Венёв, а силы Юг-Западного фронта освободили Елец.

9 декабря 1942 года силы Калининского фронта вышли к Новосокольникам и заняли дорогу, по которой осуществлялась связь групп немецких армий «Центр» и «Север».

9 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта при поддержке кировоградских партизан заняли Знаменку — важный узел железных дорог.

9 декабря 1944 года силы 3-го Украинского фронта вышли на южный берег озера Балатон на западе Венгрии.