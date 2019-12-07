Москва, 8 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 декабря

8 декабря 1941 года Красная армия в ходе наступления в Московской области заняла станцию Крюково. Немецкие части отступили на запад, к Истринскому водохранилищу.

Красная армия в Краснодарском крае освободила Красную Поляну.

Советские войска начали штурм Тихвина.

Немецкое командование издало приказ о переходе войск к обороне на всём советско-германском фронте.

8 декабря 1942 года Ставка приказала командованию Ленинградского и Волховского фронтов приступить к подготовке наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда. Наступление началось 12 января 1943 года.

8 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта освободили районные центры Кировоградской области — Елизаветградку и Новую Прагу, а также вышли на железные дороги Знаменка-Николаев, Знаменка-Кривой Рог.

Десант 18-й армии Северо-Кавказского фронта не смог соединиться с войсками 56-й армии на Керченском полуострове и с помощью катеров был эвакуирован на косу Чушка на севере Керченского пролива.

8 декабря 1944 года части 2-го Украинского фронта прорвали оборону противника севернее Будапешта и вышли к Дунаю в районе Вероче, отрезав врагу пути отхода на север.

Силы 3-го Украинского фронта достигли юго-западного берега озера Веленце, где соединились с войсками 2-го Украинского фронта.