Москва, 7 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

7 декабря

7 декабря 1941 года оперативная группа Ленинградского фронта прорвала оборону немецких войск и подошла к деревне Ситомле, рядом с которой пролегала единственная линия коммуникации, связывавшая тихвинскую группировку немцев с тылом.

Войска Западного фронта в ходе наступления вышли на железную дорогу Кашира-Павелец, вытеснили немецкие части из района Мордвес и освободили город Михайлов.

Красная армия заняла город Яхрома в Московской области.

Немецкие войска в Донецкой области захватили Дебальцево.

7 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта заняли несколько населённых пунктов западнее Кременчуга.

Немецкие контратаки в Житомирской области вынудили части Красной армии отступить на несколько километров.

Установлена телефонная связь блокадного Ленинграда со Сталинградом.