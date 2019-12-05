Москва, 6 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 декабря

6 декабря 1941 года немецкие войска заняли Медвежьегорск в Карелии.

6 декабря 1942 года партизаны Житомирской области во главе с Александром Сабуровым разгромили карательную экспедицию нацистов, убив 500 и ранив ещё 210 вражеских солдат и офицеров. Немецкие войска были вынуждены оставить районный центр — село Словечно.

6 декабря 1943 года силы 2-го Украинского фронта освободили город Александрия юго-западнее Кременчуга и вышли на железную дорогу Смела — Знаменка.

Немецкие части завязали ожесточённые бои с войсками 1-го Украинского фронта, оборонявшими подходы к Киеву.

6 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили в Венгрии 12 населенных пунктов между озером Балатон и реками Дунай и Драва.

В Югославии Красная армия при поддержке югославских частей освободила город Шид.