Москва, 4 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 декабря

4 декабря 1941 года Красная армия разгромила немецкие части, прорвавшие советскую оборону севернее Наро-Фоминска.

Завершилась Калининская оборонительная операция, в ходе которой было остановлено продвижение 13 немецких пехотных дивизий к Москве.

4 декабря 1942 года под Сталинградом войска Донского и Сталинградского фронтов начали наступление на окружённые силы противника.

4 декабря 1943 года Красная армия в ходе наступления в Белоруссии освободила более 40 населенных пунктов.

4 декабря 1944 года советские части совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии освободили югославский город и железнодорожную станцию Митровица и ещё 7 населенных пунктов.