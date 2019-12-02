Москва, 3 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 декабря

3 декабря 1941 года посол СССР в Великобритании начал переговоры с главой польского правительства в изгнании генералом Владиславом Сикорским, закончившиеся подписанием декларации о дружбе и взаимопомощи.

Силы Ленинградского фронта перешли в наступление в районе Войбокало (Кировский район) и отбросили немецкие войска к югу.

3 декабря 1942 года части Калининского фронта разгромили группировку немецких войск, окружённую в районе Ширипина.

Окончательно прекращена летняя навигация по Ладожскому озеру.

3 декабря 1943 года Красная армия освободила районный центр Кировоградской области город Ново-Георгиевск.

3 декабря 1944 года Ставка издала директиву 3-му Белорусскому фронту о подготовке к наступлению на тильзитско-инстербургскую группировку противника.

Войска 2-го Украинского фронта освободили город Мишкольц и ещё 7 венгерских населённых пунктов. Силы 3-го Украинского фронта освободили в Венгрии города Дунафельдвар, Тамаши и Сент-Леринц. Войска 4-го Украинского фронта при содействии частей 2-го Украинского фронта освободили город Шаторалья-Уйхель и ещё 5 населённых пунктов.