Москва, 2 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

2 декабря

2 декабря 1941 года решением Ставки для организации обороны на подступах к Москве создана Московская зона обороны во главе с генерал-лейтенантом Павлом Артемьевым.

Контрнаступление войск Южного фронта под Ростовом-на-Дону закончилось успехом: силы немецкой группы армий «Юг» вынуждены были отступить к реке Миус и далее к реке Самбек и не смогли принять участие в наступлении на Москву.

Красная Армия начала наступление севернее Тулы.

Завершилась эвакуация в Ленинград советских войск, 165 дней оборонявших военно-морскую базу на арендованной СССР у Финляндии части полуострова Ханко.

Нацистские каратели вступили в бои с партизанами Ленинградского партизанского края. Карательная операция завершилась провалом, однако в ходе неё нацисты сожгли 39 деревень и убили более 100 мирных жителей.

2 декабря 1942 года Ставкой был утверждён план операции «Сатурн» — наступления войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на Среднем Дону, начавшегося уже в меньшем масштабе 16 декабря.

2 декабря 1943 года закончилось наступление войск Западного фронта на оршанском направлении в Белоруссии. Красная Армия вышла на рубеж Бабиновичи — Баево.

2 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили Сексард, Пакш, Боньхад, Домбовар. На освобождённой Красной Армией территории страны по инициативе местных коммунистов был создан Венгерский Национальный фронт независимости, фактически ставший новой властью.