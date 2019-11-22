Новосибирск, 22 ноября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 11 по 18 ноября 2019года выросли потребительские цены на дизельное топливо и автомобильный бензин, сообщает Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайта Новосибирскстата

Так, дизельное топливо выросло в цене на 0,4%, бензин — на0,1%.

«На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 48,95 до 53,05 рубля за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.