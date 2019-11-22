Нижний Новгород, 22 ноября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Нижегородский губернатор Глеб Никитин на встрече с жителями Вознесенского района прокомментировал слухи о закрытии Вознесенской ЦРБ. Глава региона заверил, что больницу закрывать не будут, поручив провести «тотальную проверку» учреждения здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Government-nnov.ru В Вознесенской центральной районной больнице

Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Воскресенский район Глеб Никитин услышал много жалоб на работу центральной районной больницы. Жители встревожены слухами о возможном закрытии больницы. Губернатор заверил, что закрытия не будет. И подчеркнул, что больницу «будем поддерживать и развивать в обязательном порядке».

Глава региона признал по итогам визита в ЦРБ, что «материально-техническая база оставляет желать лучшего»: многие помещения требуют принятия срочных мер по капитальному ремонту и дооснащению оборудованием. Он поручил создать мобильную бригаду для проведения аудита с определением оценки качества работы персонала и объёма работ по ремонту и оснащению медицинским оборудованием. Будет проведена «тотальная проверка» учреждения здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде единственное в Автозаводском районе отделение детской хирургии может быть ликвидировано с переводом в соседний район, но жители 300-тысячного Автозавода против решения минздрава. 23 ноября они планируют выйти на митинг протеста, а под петицией в защиту детского хирургического отделения подписались 4,4 тыс. горожан.

Читайте также: «Это безумие!»: нижегородцы протестуют против закрытия детской хирургии