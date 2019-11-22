Липецк, 22 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Договоренности о долгосрочном сотрудничестве по возрождению усадебного комплекса Нечаевых-Мальцовых в селе Полибино достигнуты между администрацией Липецкой области и Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области. Вопросы сотрудничества обсудили 21 ноября глава региона Игорь Артамонов и директор Пушкинского музея Марина Лошак в рамках рабочей поездки в Данковский район.

Пресс-служба администрации Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и директор Пушкинского музея Марина Лошак в усадьбе Нечаевых-Мальцовых в селе Полибино

В ходе визита гости осмотрели дом в Полибино, старинный парк, другие постройки, которые включены в архитектурный комплекс — в частности, водонапорную башню гиперболоидной конструкции инженера Шухова, которую Юрий Нечаев-Мальцов приобрёл на промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Башню смонтировали в усадьбе под непосредственным руководством ее создателя.

«Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений. Усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируем возрождать поэтапно вместе с Пушкинским музеем. Будем активно помогать друг другу», — отметил Игорь Артамонов.

«Липецкая область — это большая культура, глубокая история. И места потрясающие, и дороги отличные. Все вместе и при поддержке Министерства культуры России мы сделаем все возможное, чтобы вдохнуть в эту усадьбу новую жизнь», — сказала Марина Лошак.

Отметим, что известный меценат Юрий Нечаев-Мальцов является одним из основателей Пушкинского музея. Его отец Степан Дмитриевич Нечаев в усадебном дворце, который находится недалеко от Куликова поля, создал первый музей легендарного сражения, где экспонатами были оружие и снаряжение русских воинов, найденные на поле брани и в его окрестностях.