Сухум, 22 ноября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Сухуме завершены работы по подготовке акватории порта к приему круизного лайнера «Князь Владимир». Об этом 22 ноября сообщает «Абхазия-Информ».

Лайнер «Князь Владимир»

Как рассказал генеральный директор ООО «Черноморские круизы» (оператор судна «Князь Владимир») Виктор Глуховщенко, состоялось обследование гидротехнических сооружений порта Сухум и проверена техническая готовность двух портовых буксиров.

В ближайшее время силами Азово-Черноморский филиал ФГУП «Росморпорт» будут проведены промеры глубин. Тестовый рейс без пассажиров из Сочи в Сухум состоится в начале декабря.

В навигацию 2020 года запланированы шесть круизных заходов в порт Сухум из Сочи.

Напомним, «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» заключили соглашение, согласно которому в 2020 году восстанавливается круизное сообщение между портами России и Абхазии.