Ярославль, 22 ноября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. «Агентство по страхованию вкладов» объявило о наступлении страхового случая в отношении ярославского «Кредпромбанка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт «Агентства». Выплаты будут производится вкладчикам банка — физическим и юридическим лицам. Как ранее сообщало ИА REGNUM 22 ноября Банк России принял решение об отзыве у «Кредпромбанка» лицензии.

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«Возмещение по вкладам выплачивается Агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета)», — сообщили ИА REGNUM в «Агентстве по страхованию вкладов».

Выплаты начнутся не позднее 6 декабря 2019 года. До 28 ноября будут определены банки-агенты, которые будут принимать заявления пострадавших вкладчиков.

«По состоянию на 1 октября 2019 года размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере 423,7 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий 47,9 млн рублей. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года», — рассказали в «Агентстве».

«Кредпробанк» являлся одной из старейших кредитных организаций Ярославля. Он осуществлял банковскую деятельность с 12 декабря 1990 года.