Калуга, 22 ноября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Калуге с июня 2019 года одним из первых в стране в партнерстве с компанией «Яндекс» реализуется пилотный проект «Электронный путевой лист». Его основная цель — упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобилей и процедуру медицинского контроля водителя, сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области

Фото Агентства регионального развития Калужской облачности Подписание соглашения о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта

Электронный путевой лист планируется внедрить в работу транспортных предприятий, муниципальных парков общественного транспорта и других профильных организаций. Проект нацелен на сокращение времени на получение водителями рейсовых документов, снижение возможности их фальсификации, а также на повышение безопасности дорожного движения. Проект пройдет тестирование в Калуге, затем в рамках «Цифрового моста» его планируют распространить в муниципалитеты.

Напомним, в рамках «Транспортной недели 2019» 21 ноября в Москве министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский и директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта.