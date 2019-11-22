Ярославль, 22 ноября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославской области начался ремонт кровель трех домов, пострадавших от урагана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Ремонтные работы идут в поселках Кузнечиха, Курба и Пестрецово. Как ранее сообщало ИА REGNUM, кровли пострадали во время сильного штормового ветра 28 октября. В Ярославском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, что теперь позволяет выполнить работы за счет средств регионального фонда капитального ремонта.

Yarregion.ru Работы в поселке Кузнечиха

— Закон позволяет провести подобные работы в случае чрезвычайной ситуации. Органы местного самоуправления оперативно представили в региональный фонд все документы, необходимые для начала работ. Средства — более 7 миллионов рублей — выделены из общего котла, — рассказала первый заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области Ольга Исайчева.

На данный момент ремонт в поселке Кузнечиха выполнен на 30 процентов. Работы будут завершены до конца 2019 года.