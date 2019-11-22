В Госдуме 22 ноября прошел круглый стол, посвященный ситуации с нарушением прав и законных интересов граждан РФ и соотечественников за рубежом. В обсуждении приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста, СПЧ при президенте РФ, Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы, члены Совфеда, журналист Кирилл Вышинский, освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина. Необоснованные аресты, неоказание своевременной медпомощи, судебная предвзятость, надуманные и сфабрикованные обвинения против граждан РФ за рубежом стали регулярными. Как бороться и что делать — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Граждане России за рубежом

11:01 Сегодня, 22 ноября, комитет Госдумы по международным делам обсудит ситуацию с нарушением прав и законных интересов граждан РФ и соотечественников за рубежом. Читайте также: В Госдуме обсудят защиту граждан РФ за рубежом

11:16 Эксперты рекомендуют Госдуме и Совфеду активизировать правозащитную деятельность в рамках международных парламентских организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из документов к заседанию круглого стола в Госдуме. Читайте также: Госдуме и Совфеду советуют активизировать защиту прав в ПАСЕ, ПА ОДКБ и СНГ

11:30 Выход от лифта к комитету Госдумы по международным делам ИА REGNUM

11:35 Только в 2018 году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции наших сограждан в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии, отметил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

11:38 Особняком стоят США, которые, применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру, сказал ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

11:44 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США, работу в аппарате омбудсмена — принять участие в группе по защите соотечественников за рубежом.

11:48 Среди рекомендаций круглого стола — предложение инициировать вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ. В частности, предлагается создать профильную постоянную комиссию МПА СНГ.

11:49 Эксперты просят Федеральное Собрание повышать эффективность законодательного обеспечения защиты прав граждан, включая соотечественников, за рубежом. Предлагается увеличить объем финансирования правовой помощи гражданам РФ, ставшим за рубежом жертвами дискриминации, экстремизма, неонацизма, агрессивного национализма, антисемитизма, ксенофобии и «двойных стандартов».

11:50 Встреча Татьяны Москальковой с Марией Бутиной 18 ноября. ombudsmanrf.org

11:51 Эксперты рекомендуют МИД РФ предложить МГИМО (У) и Дипломатической академии МИД России расширить учебную программу, включив специализированные учебные курсы по вопросам прав человека, международного гуманитарного права и международной правозащитной деятельности, в том числе в рамках дополнительного профессионального образования.

11:53 СПЧ, Общественной палате, Уполномоченному по правам человека в РФ и Уполномоченному по правам ребенка в РФ рекомендуется публиковать доклады о нарушении прав граждан РФ и соотечественников за рубежом и переводить доклады, как минимум, на языки ООН.

11:54 Эксперты рекомендуют СПЧ, Общественной палате, Уполномоченному по правам человека в РФ и Уполномоченному по правам ребенка в РФ в партнерстве с иностранными некоммерческими организациями и волонтерами активнее выступать с заявлениями и обращениями в защиту нарушенных прав таких граждан.

12:09 После освобождения из тюрьмы в США МарияБутина приехала в родной Барнаул, где объявила, что будет заниматься защитой прав заключенных в иностранных тюрьмах.

12:14 В Госдуме начинается круглый стол на тему защиты прав граждан РФ за рубежом. Открывает заседание глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

12:16 Слуцкий: В ближайшие месяцы заседаний на подобную тему будет несколько, следующее — уже 27 ноября, на площадке комитета Совфед по международным делам.

12:16 Слуцкий: Проблема нарушения прав граждан РФ за рубежом очень животрепещущая и РФ необходимо разработать реальные механизмы защиты соотечественников за рубежом, которые начнут работать в ближайшем будущем.

12:16 Аналогичное мероприятие будет проводиться в Совфеде 27 числа, сообщил Слуцкий.

12:17 В зале присутствует Мария Бутина, которая недавно вернулась домой, отметил Слуцкий. Она будет активно участвовать в разработке мер по помощи гражданам РФ, которые оказались в беде за рубежом.

12:19 Слуцкий: Мы гнались не за звездностью участников сегодняшнего мероприятия, а за людьми, которые ежедневно занимаются вопросом обеспечения безопасности граждан РФ за рубежом.

12:20 Слуцкий заканчивает вступление и передает слово уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

12:21 Татьяна Москалькова начала свое выступление со слов благодарности за приглашение на обсуждение такой важной проблемы в Госдуму.

12:23 Москалькова: Очень важно, что концепция президента и государства направлена на позицию «Россия своих не бросает».

12:24 Москалькова: У государства есть стратегия на активную помощь соотечественникам за рубежом

12:25 Москалькова: К Уполномоченному по правам человека поступило 115 сообщений от граждан РФ, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, за рубежом. Еще более 1 тыс. сообщений — от женщин РФ, находящихся в Сирии.

12:27 Москалькова: Сегодня у нас есть соглашения с разными странами, которые позволяют нам, минуя бюрократические процедуры, оперативно разрешить вопросы с проблемами, которые возникли у граждан РФ. Например, благодаря работе уполномоченного по правам человека Армении, РФ удалось решить вопрос гражданина РФ, оказавшегося в тюрьме в Армении.

12:27 Татьяна Москалькова. 22.11.2019 [duma.gov.ru]

12:28 Обмен 70 граждан Украины и РФ (35 на 35) — уникальная гуманитарная акция, основанная на принципах добра и справедливости, считает Москалькова.

12:30 Москалькова: Когда журналист Кирилл Вышинский находился в СИЗО Украины, мы обратились в Красный крест — это была важная поддержка, мы были уверены, что его здоровье и жизнь под контролем.

12:30 Москалькова: Сегодня на Украине остается в местах лишений свободы большое количество наших граждан и мы каждый день активно работаем над созданием возможностей для их возврата домой

12:31 Москалькова отметила, что очень рада видеть Бутину и Вышинского, которые прошли через очень серьезные испытания, но теряли веры в то, что РФ спасет их.

12:33 Татьяна Москалькова закончила выступление. Слово предоставлено главе постоянной комиссии по междунуродному сотрудничеству в области прав человека (СПЧ) Александру Броду.

12:34 Брод: Постоянные попытки иностранных государств переписать историю и распространение ложной информации о роли Красной Армии в победе 1945 года уже нельзя списать на случайные акции. Особенно остро проблема стоит в странах Прибалтики.

12:35 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о 115 обращениях по защите прав находящихся за рубежом, не считая еще более 1 тыс. обращений от оказавшихся в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «В этом году поступило 115 обращений, не считая женщин — граждан РФ, которые оказались в Сирии (этих обращений более 1000), 115 обращений наших российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по разным причинам», — сообщила Москалькова в Госдуме. Читайте также: Москалькова рассказала о более тысячи обращений о помощи из-за границы

12:36 Брод: Нам нужно расширять международное сообщество — мы рекомендуем создать международную правозащитную организацию, чтобы к обращениям из РФ, которые часто воспринимают ангажированными, присоединялись международные эксперты. Тогда авторитет заявлений РФ будет весомее

12:38 Брод: Избранный президент Украины и его окружение пока, к сожалению, не включились активно в ситуацию в ДНР и ЛНР и выполнение договоренностей по прекращению огня и обеспечению безопасности граждан.

12:40 Брод: Статистика по борьбе с памятниками — с 1997 до 2015 в Польше уничтожено 420 памятников. А за 4 года после этого переименовали порядка тысячи сел и городов и демонтировано более 1,5 тыс. памятников.

12:41 Брод: В странах Прибалтики также особенно остро стоит вопрос сохранения и использования русского языка.

12:42 Александр Брод 22.11.2019[duma.gov.ru]

12:43 Брод: Тема защиты граждан РФ за рубежом постоянно поднимается на встречах СПЧ с президентом РФ Владимиром Путином. В декабре планируется очередная встреча, на которой правозащитники планируют обсудить возможные меры помощи.

12:44 Брод заканчивает выступление. Слуцкий напоминает, что главная задача сегодня — объединить все наработки и разработать ключевые моменты государственной политики в части защиты соотечественников за рубежом.

12:46 Слуцкий: Сегодня есть и более тяжелые случаи, которые считаются почти безнадежными, — например, случай Ярошенко. Но РФ со своей стороны предпринимает все возможные меры для разрешения ситуации.

12:46 Слуцкий поздравляет журналиста и ныне члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского с возвращением домой и передает ему слово.

12:47 Вышинский благодарит Москалькову за помощь в его освобождении.

12:48 Вышинский: На Украине заведено более 6 тыс. уголовных дел в отношении граждан, живущих в Крыму.

12:49 Вышинский: 6 тыс. человек-жителей Крыма могут оказаться в Херсонском СИЗО, который вмешает 350 человек, при пересечении границы.

12:51 Вышинский: 6 тысяч граждан РФ, находящихся в потенциальной опасности, а также граждане РФ на Украине превращают ситуацию в проблему государственного масштаба

12:53 Вышинский: «Хвост», который остается за освобожденными из тюрем Украины гражданами, давлеет на них и после того, когда они находятся в РФ. Так, никто не гарантирует физическую безопасность этих граждан, так как на территории Украины очень много активистов, которые выступали против освобождения определенных граждан РФ, а власти не в состоянии контролировать действия отдельных активистов.

12:56 Вышинский рассчитывает, что СПЧ серьезно займется проблемой граждан РФ на Украине, которые либо уже находятся в рискованном положении или потенциально могут в нем оказаться

12:57 Вышинский в очередной раз благодарит Москалькову, депутатов Госдумы, правозащитников и коллег, а также всех, которые помогали его освобождению, и заканчивает выступление.

12:59 Перед выступлением Бутиной, прокомментировать слова Вышинского решила депутат, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

12:59 Слово предоставляется Марии Бутиной, которая вернулась в РФ из США 26 октября. Слуцкий вновь поздравляет ее с возвращением.

13:02 Госдума. Круглый стол. 22.11.2019 ИА REGNUM

13:02 Поклонская: В отношении каждого сотрудника правоохранительных органов Крыма на Украине возбуждено несколько уголовных дел, но украинская сторона не предоставляет эти документов. Необходимо разработать инициативы по получению этих документов.

13:03 Бутина начала свое выступление со слов благодарности всем, кто причастен к ее освобождению, и слов поддержки к тем граждан РФ, которые сейчас находятся в местах лишения свободы за рубежом.

13:04 Бутина считает, что именно выступление властей, правозащитников, СМИ и других неравнодушных граждан РФ единым фронтом позволило освободить ее.

13:05 Бутина: Моя история скорее исключение, а не правило.

13:05 Круглый стол ИА REGNUM

13:07 Бутина вновь обращает внимание к проблеме Константина Ярошенко, который уже более 9 лет находится в тюрьме США. Семья Бутиной инициировала сбор средств для помощи Ярошенко.

13:09 Бутина: Проблема содержания женщин в тюрьмах США — очень актуальна. В стране, где громко заявляются права людей и равноправие, в тюрьмах совершенно не соблюдаются подобные идеи, а честь и здоровье женщин не учитываются.

13:09 ИА REGNUM

13:09 Бутина: В тюрьмах США не соблюдаются элементарные нормы гигиены для женщин.

13:10 Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») подняла проблему уголовного преследования сотрудников прокуратуры и сотрудников полиции Крыма и Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «В отношении каждого сотрудника прокуратуры Крыма возбуждено уголовное производство на Украине. Я инициировала через Генпрокуратуру РФ запросить уголовное производство в отношении сотрудников прокуратуры нам, в Россию, потому что мы имеем право расследования», — сказала она в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом: Поклонская просит забрать уголовные дела на крымчан из Украины

13:11 Бутина: В тюрьмах США проводятся унизительные проверки и досмотры с полным раздеванием — меня досматривали таким образом по пять раз в день без оснований на это. Необходимо обратить внимание на этот вопрос.

13:12 Бутина заканчивает выступление. Слуцкий предлагает дополнить проект рекомендаций пунктом о соблюдении прав женщин и недопущения унизительных действий в их отношении.

13:13 ИА REGNUM

13:16 ИА REGNUM

13:16 Президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев комментирует выступление Бутиной — по его словам, ее действия в ходе обвинения и рассмотрения дела были исключительно верными и позволили ей вернуться домой. Он просит добавить в рекомендации, что к вопросам соблюдения прав граждан и защите их чести и достоинства необходимо также привлекать международную общественность.

13:17 Слово предоставляется первому замгендиректору ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману.

13:18 Гусман: Мы уже давно в новой системе и нам необходимы новые юридические нормы защиты.

13:20 Гусман: Отношение к нашей стране, ее представителям и власти не поменяется мгновенно. При этом важно понимать, на какие силы можно опираться и как могут озвучить свой голос граждане РФ, которые живут за рубежом. Возможно, необходимо озвучивать свои позиции в СМИ.

13:20 Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина возмущена существующей практикой досмотра женщин в американских тюрьмах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «В Америке существует практика абсолютного унижения женского достоинства, когда тебя по нескольку раз в день досматривают с полным раздеванием. Это унизительно. Эта мера должна применяться в исключительных случаях», — заявила Бутина в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом: Бутина рассказала о досмотрах с полным раздеванием

13:22 Гусман: Нам необходимо создать специальный совет или постоянно действующую рабочую группу, которая занималась бы вопросом защиты и помощи нашим гражданам за рубежом, которые оказались в сложной ситуации.

13:23 Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина настаивает на защите прав женщин в тюрьмах США, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «Эта тема для меня непростая, она очень злободневная и позорная для страны, которая говорит о равноправии и защите прав женщин, а на практике все выглядит совершенно иначе», — заявила Бутина в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом: Бутина: в американских тюрьмах женщин лишают средств гигиены

13:24 Гусман: Необходимо продумать систему, чтобы решать вопросы граждан, которые оказались в местах лишения свободы по объективным юридическим причинам, в закрытом режиме с помощью дипломатии. А случаи с неправомерным ограничением свободы граждан РФ за рубежом необходимо широко освещать в СМИ.

13:26 Слово предоставляется главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марине Юденич.

13:27 В Госдуме ИА REGNUM

13:29 Юденич предлагает продумать вопросы информационной поддержки граждан РФ, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, чтобы распространить информацию о них.

13:31 Слово предоставляется первому зампреду комитета Госдумы по международным делам Юрию Олейникову.

13:32 Олейников предлагает изучить вопрос привлечения фондирования к проблеме защиты прав соотечественников РФ, оказавшихся в сложной ситуации в других странах.

13:34 В Госдуме ИА REGNUM

13:35 Олейников предлагает разработать систему действий, которая позволит нам запустить машину по надежной защите граждан РФ за рубежом, в качестве «новогоднего подарка».

13:37 Слово предоставляется члену комитета Госдумы по экономполитике Алексею Веллеру. Он поднимает вопрос российских моряков, арестованных в Кабо-Верде.

13:39 Веллер отмечает, что из 12 задержанных моряков в Кабо-Верде 10 человек — из Мурманска. Их родственники не знали, куда обратиться, поэтому обратились к Веллеру, так как ранее он был мэром города. Вместе со Слуцким и послом РФ они смогли договориться о содержании моряков в надлежащих условиях.

13:40 Веллер: К властям Кабо-Верде сегодня претензий нет. Моряки из РФ содержатся в суровых условиях, но с соблюдением прав.

13:41 Алексей Беллер ИА REGNUM

13:43 Веллер: СМИ не давали объективную информацию о моряках в Кабо-Верде — вместо этого, появлялась информация о том, что Веллер лично заинтересован в деле или имеет отношение к контрабанде наркотиков.

13:45 Веллер: То, что моряки, арестованные в Кабо-Верде, имели отношение к контрабанде наркотиков — вопросов нет. Но обвинения в участии в организованной преступности беспочвенны. Возможно, когда в январе пройдет суд, РФ может со своей стороны сможет договориться об экстрадиции этих граждан, чтобы они отбывали наказание в тюрьме в РФ.

13:46 Слово предоставляется замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрею Климову.

13:49 Климов: Охота иностранных спецслужб, а именно США, за нашими гражданами и их похищение стало огромной проблемой, на которую надо обращать внимание других стран.

13:52 Климов: Надо задуматься о продвижении тем о задержанных за рубежом граждан РФ в информационном пространстве, так как в «топы» новостей быстро выходят сообщения о том, что на акциях протеста на законных основаниях были задержаны граждане РФ, а когда их арестовывают по надуманным причинам за рубежом — проблема не оглашается.

13:53 В Совфеде 27 ноября состоится круглый стол по вопросам правоприменительной практики защиты граждан РФ за рубежом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил член Совфеда Андрей Климов в ходе круглого стола в Госдуме. «Мы буквально 27 ноября в 10:00 мск будем проводить в Совете Федерации круглый стол по похожей тематике», — сказал он. Однако акцент будет сделан на правоприменение. Читайте подробнее: В Совфеде 27 ноября обсудят практику защиту граждан за рубежом

13:54 Слово предоставляется члену Общественной палаты РФ Наталье Нарочницкой.

13:54 ИА REGNUM

13:56 Нарочницкая считает, что у США стоит задача создать из русских граждан образ «врага» и унизить их, а в тюрьмах никто не отличается джентельментством. А отношения к женщинам, особенно в странах Европы, нередко резко отрицательное из-за надуманных причин о том, что они «крадут» иностранных мужчин.

13:59 Нарочницкая: Необходимо проводить превентивную работу — например, проводить разъяснения семейного законодательства, чтобы русские граждане, заключающие брак с иностранцем, понимали, какие возможности есть у них по закону, и что при разводе, ребенок может быть передан гражданину другого государства в соответствии законом.

14:01 Нарочницкая также предлагает создать информационную базу, в которой были бы отражены данные о каждом случае нарушения прав граждан за рубежом, чтобы к каждому делу и предпринимаемому по нему мерам был доступ.

14:03 Нарочницкая: К сожалению, не прошло время предвзятого отношения к гражданам РФ в США — мы, с их точки зрения, нецивилизованные граждане, которые скорее способны только на неправомерные действия.

14:04 Член Совфеда Андрей Климов сообщил о готовящемся в США законодательстве о санкциях для стран за арест и суд граждан США, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «В США разрабатывается специальное законодательство по тому, как вводить санкции по отношению к странам, которые пытаются арестовывать и судить граждан США», — сказал Климов в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом: Климов: США готовят санкции для стран за арест своих граждан

14:04 Олейников, комментируя заявления участников мероприятия о поддержке введения фонда решения проблем, заявил о том, что РФ «профукала» много средств на разные проекты, а их надо направить на финансовую поддержку систему, которую необходимо создать.

14:06 Выступает глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

14:06 Митрофанова: Снижение использование русского языка и его притеснение — это политические действия и серьезная проблема.

14:08 Митрофанова: В республиках Средней Азии мы видим возрождение интереса к русскому языку — например, в Узбекистане и Туркмении.

14:08 duma.gov.ru"> Наталья Нарочницкая. duma.gov.ru

14:09 Митрофанова: В странах Прибалтики Россотрудничества практически нет. Мы проводим подготовку преподавателей (порядка 6 тыс. учителей) онлайн, через программу Русский язык за рубежом.

14:10 Митрофанова: Критичная ситуация в том, что очень многие организации, университеты и фонды создали огромное количество курсов и школ, которые не работают. Россотрудничество хочет их упорядочить и ввести некий горизонтальный контроль.

14:12 Митрофанова: Уравнивание Гитлера и Сталина исходит из Польши в основном. Если бы в стране шла постоянная работа по участию в памятных мероприятиях — как, например, в Словении, — то таких последствий удалось бы избежать.

14:14 Митрофанова: Историки и профессионалы в зарубежных странах никогда не скажут об участии Красной армии в Великой Отечественной войне тех слов, которые транслируют иностранные СМИ, потому что они профессионалы и понимают роль наших граждан в победе.

14:16 Слуцкий напомнил, что в Польше полегло более 600 тысяч советских солдат, однако в Варшаве не осталось ни одного захоронения. Учебники в школах Польши не говорят ничего об участии советских граждан в освобождении Европы от фашизма. Такая же ситуация и в странах Прибалтики. Все это — фальсификация истории.

14:17 Выступает депутат Госдумы Инга Юмашева, которая недавно столкнулась с проблемой выезда из США и была задержана и допрошена спецслужбами.

14:22 Юмашева рассказывает о ситуации с российскими паломниками, которые отправились в США из РФ. Спецслужбы задержали порядка 15 человек с официально оформленными документами, а затем некоторых депортировали в РФ как нелегальных эмигрантов. При этом пока они были задержаны, у них не было связи с родственниками.

14:23 Юмашева предлагает уточнить данные о депортированных из США гражданах РФ, чтобы оценить ситуацию.

14:23 Татьяна Москалькова выступает с завершающим словом.

14:24 Москалькова просит в рекомендациях прописать создание онлайн-реестра граждан РФ, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.

14:25 Москалькова просит отметить работу главы МИД Сергея Лаврова.

14:26 Москалькова также считает необходимым создание общественного фонда поддержки граждан, оказавшихся в местах лишения свободы за рубежом.

14:27 Москалькова просит Слуцкого выступить с обращением к Украине с требованием прекратить уголовное преследование крымчан.

14:29 Москалькова также просит прописать в рекомендациях необходимость правого просвещения граждан — например, если бы женщины РФ, поехавшие в Сирии и вышедшие замуж за гражданина РФ, находящегося там же, знали, что они вступают в террористическую организацию, то они, скорее всего, не стали бы этого делать.

14:31 Выступает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он предлагает продумать механизм защиты прав граждан, который бы работал бы системно.

14:32 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. «Нам нужен реестр людей, попавших в трудную ситуацию, и механизм попадания в этот реестр. Человек попал, он знает, что должен зайти на портал, зарегистрироваться. Мы сегодня не имеем полное представление о всём количестве таких лиц», — сказала Москалькова в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом: Москалькова предложила реестр попавших в трудную ситуацию за рубежом

14:33 Выступает Наталья Поклонская. Она напоминает, что в 2013 году в эти дни как раз проходил Майдан.

14:36 Поклонская: Украина не понимает отношение крымчан — крымчане любят и уважают Украину, но референдум был проведен из-за того, что жители полуострова не согласились с действиями, которые происходили в Киеве. Необходимо донести эту информацию до Украины.

14:37 Поклонская вновь поднимает вопрос безопасности крымчан — так, те граждане, кто сделали выбор в пользу своей Родины и защищал ее, теперь стали врагами для Украины, так как против них всех заведено уголовное дело.

14:44 Около 2,5 млн жителей Крыма являются потенциальными преступниками для Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в ходе круглого стола. «На сегодняшний день 2,5 млн крымчан — потенциально преступники на Украине. И мест в СИЗО на всех не хватит. Всех крымчан нужно тогда уничтожить? Потому что каждый имеет свое мнение, каждый выразил позицию по тому, как он будет дальше жить. И сегодня они являются преступниками, на каждом уголовное производство», — заявила Поклонская. Читайте подробнее: Поклонская: Украиной заведено 2,5 млн уголовных дел на крымчан

14:46 Выступает замдиректора Консульского департамента МИД Руслан Голубовский.

14:49 Голубовский: Спектр обвинений, который выдвигают в отношении граждан РФ, очень широкий, и часть из них действительно нередко носит политический характер.

14:50 Гражданка РФ Мария Бутина, которая недавно была освобождена из тюрьмы в США, ищет средства для помощи Константину Ярошенко, уже более девяти лет находящемуся в заключении в американской тюрьме. С призывом оказать финансовую помощь гражданину РФ, передать которого России власти США недавно отказались, Бутина обратилась сегодня, 22 ноября, на заседании комитета Государственной думы РФ по международным делами, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Я бы хотела обратиться к вам за помощью человеку, у которого очень тяжёлая ситуация — это Константин Ярошенко, — сказал Мария Бутина. — Ему предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги — это нереальная ситуация, поэтому мы с моей семьёй […] решили, что мы сможем найти какие то деньги для помощи Константину». Подробности в материале: Бутина попросила помощи для осуждённого в США лётчика Ерошенко

14:54 Голубовский предлагает провести мозговой штурм на тему того, чтобы ввести страховку при кратковременных выездов в другие страны, которая могла бы покрыть услуги адвоката, если они потребуются и если гражданин будет задержан.

14:58 Гасан Мирзоев поддерживает идею оформления страхования граждан и просит Слуцкого обсудить подготовку законопроекта.

15:00 Выступает вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

15:06 Ионов поднимает вопрос финансовой поддержки семей граждан, которые оказались без кормильца из-за арестованных за рубежом членов их семей. Так, например, жена Константина Ярошенко не может отравлять ему необходимые вещи и лекарства, так как не может обеспечить это. При этом такие граждане не могут претендовать на выплату пенсий по потере кормильца.

15:06 Леонид Слуцкий выступает с заключительным словом.

15:07 Слуцкий: Моряки в Кабо-Верде находятся в совершенно иной ситуации, чем другие граждане РФ, задержанные неправомерно. Но и этими вопросами необходимо заниматься.

15:08 Слуцкий: Необходимо реализовать идеи, которые прозвучали в ходе заседания и внесены в список рекомендаций.

15:16 С заключительной репликой выступает директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

15:21 Пантелеев рассказывает об американском докладе «Путинский исход: Новая утечка мозгов», в котором говорится о «шестой волне эмиграции» граждан из РФ. По расчетам США, по политическим режимам из РФ эмигрировали порядка 2 млн человек. Доклад также призывает власти США работать с такими гражданами, так как они настроены либерально и против РФ.

15:24 Пантелеев предлагает усилить вопрос контроля и анализа подобных докладов. Слуцкий предлагает Марии Бутиной также поучаствовать в анализе.

15:25 Слуцкий: Нам необходимо действовать со всевозможной прагматикой, чтобы нездоровая тенденция в отношении наших граждан завершилась.

15:27 Слуцкий благодарит участников заседания и завершает мероприятие.

15:31 ИА REGNUM

15:31 ИА REGNUM

15:58 Около 6 тыс. российских граждан содержатся в пенитенциарных учреждениях других стран. Об этом заявил заместитель консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский. Он пояснил, что эти граждане РФ имеют различный процессуальный статус: обвиняемых, осужденных или подозреваемых. Читайте также: В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. российских граждан