Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Председатель Совета МПА СНГ, глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко утром 22 ноября в Таврическом дворце открыла юбилейное, 50-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в своем выступлении Матвиенко выделила ряд важных достижений в работе парламентов стран СНГ за 2019 год.

По словам Матвиенко, в текущем году работа Совета МПА СНГ, постоянных комиссий, экспертов Совета, рабочих групп велась в соответствии с утвержденным планом. Результатом совместно деятельности в сфере модельного законотворчества стали 23 документа, представленные на рассмотрение Межпарламентской ассамблеи: 12 были приняты весной на 49-м пленарном заседании, ещё 11 будут рассмотрены сегодня.

«В случае утверждения их, общее количество подготовленных МПА СНГ законодательных актов и других правовых документов ассамблеи достигнет в целом 569», — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совета МПА, в повестку юбилейного пленарного заседания также включен вопрос о перспективном плане модельного законотворчества стран СНГ на 2020−2022 годы.

Кроме того, планируется обсудить и принять ряд модельных законов, в том числе об обязательственном праве, об экологическом, социальном туризме, об экологическом ущербе, а также рекомендации по организации национальных центров экологической безопасности.

Напомним, 27 марта 1992 года в Алма-Ате (Республика Казахстан), в рамках соглашения, подписанным главами парламентов-учредителей была создана Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. В 1995 году статус МПА СНГ, как самостоятельной межгосударственной организации, окончательно закрепили в Минске на заседании Совета Глав Государств СНГ. Межпарламентская Ассамблея получила все права международной организации, а штаб-квартира МПА СНГ расположилась в историческом центре Петербурга, в Таврическом дворце.