Пермь, 22 ноября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Пермской частной филармонии «Триумф» состоится концерт, закрывающий проект «Night Concert», об этом 22 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флейтистка

В программе последнего вечера зрителям будет представлено выступление известной флейтистки Ирины Стачинской, прославившейся во время выступления в составе камерного оркестра Cameristi della Scala.

Вместе с Стачинской также выступит арфистка Пермского театра оперы и балета Лилия Ахметова.

«Проект Night Concert прекращает свое существование в данном формате, но возможно в следующем сезоне частная филармония «Триумф» представит зрителям другие камерные концертные проекты», — отмечают авторы проекта.

За период существования проекта «Night Concert» здесь выступили такие известные музыканты, как Шино Хидака (Япония), Константин Емельянов, Ольга Власова и многие другие. Концерт состоится 28 ноября в 21:00 по местному времени.