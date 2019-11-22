Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Вторая декада ноября 2019 года стала в Петербурге самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений.

Дарья Драй ИА REGNUM На улицах Петербурга

Как сообщили 22 ноября в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в середине месяца составила плюс 5,3 гр., превысив на 0,4 гр. предыдущий рекорд 1982 года (4,9 гр.).

Кроме того, 10 и 14 ноября были перекрыты два суточных максимума температуры, а 15 ноября до нового рекорда не хватило всего 0,2 гр.

Однако теплый ноябрь уже «закончился». Сейчас погоду в Петербурге определяет холодный антициклон.

«Сегодня по всей Ленинградской области похолодало, температура воздуха устойчиво перешла к отрицательным значениям», — констатировали синоптики.

По данным на 10:30 мск 22 ноября, в Петербурге минус 1,7 градуса.

Температура воздуха в течение суток 0…-2 гр., в пригородах местами до — 4 гр. В субботу, 23 ноября, станет еще холоднее: ночью −4…−6 гр., днем −2…−4 гр.