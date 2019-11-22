Ярославль, 22 ноября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославской области вышли на маршруты бывшие в употреблении автобусы из Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Автобусы из Москвы в Ярославле

Всего в регион поступили 73 низкопольных ЛиАЗа большого класса. Столичные власти отдали их безвозмездно. 10 машин будут работать в Ярославле, остальные — в пригородных и междугородных перевозках. Как сообщают в правительстве, 52 автобуса уже работают в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Некрасовском, Ростовском, Тутаевском районах и в городском округе Переславль-Залесский. Еще 11 проходят техническое обслуживание.

Власти говорят, что все автобусы в технически исправном состоянии, кроме того, оснащены кондиционерами, системами пожаротушения, цифровыми табло внутри и снаружи.