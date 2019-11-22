Ярославль, 22 ноября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Ярославле компания «Спектр-Холдинг», арендующая площадь Волкова для строительства торгово-развлекательного центра, планирует разработать проект межевания площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к городской власти.

Площадь Волкова в Ярославле

«Спектр-Холдинг» обратилась в комиссию по подготовке изменений в правила землепользования и застройки с предложением о разработке проекта.

«Подготовка проекта межевания необходима заявителю в целях образования земельных участков для реального и эффективного их использования в соответствии с функциональной зоной», — говорится в повестке дня заседания комиссии.

Поскольку площадь Волкова находится в аренде с целью строительства торгово-развлекательного центра, то «реальное использование» участка может означать только его застройку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект застройки был представлен на V международной специализированной выставке «Denkmal», которая проходила с 5 по 7 ноября в Москве. При этом и в правительстве, и в мэрии уверяют, что строится ничего не будет. Но, как следует из реальных действий власти и застройщика, подготовка к стройке активно идет.

Комиссия по подготовке изменений в правила землепользование и застройки рассмотрит обращение «Спектр-Холдинга» 22 ноября. Проект межевания — лишь небольшая часть документации, необходимой для работ на площади, которая входит в зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и достопримечательного места «Исторический центр Ярославля».