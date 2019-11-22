Вашингтон, 22 ноября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили был принят в Пентагоне заместителем министра обороны США Дэвидом Норквистом. В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пентагон

Стороны обсудили двусторонние программы сотрудничества в области безопасности, а также направления совместной работы по решению общих проблем в этой области.

Обсуждался и вклад Грузии в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, ее партнерство с НАТО и ее текущие усилия по реформам в сфере обороны. Норквист и Гарибашвили договорились способствовать дальнейшему укреплению тесных оборонных отношений между США и Грузией.