Главу Курганской области ещё до прямого эфира завалили вопросами
Курган, 22 ноября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 ноября проведёт прямой эфир на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своём паблике.
У курганцев есть, о чём спросить главу региона. А именно, когда появится нормальное освещение в посёлках Лебяжьем и Чистое Поле? Когда ждать переселения из ветхих домов в городе Щучьем? Когда в регионе вернут субсидию за детский сад многодетным семьям, ведь льготу предоставляют лишь малоимущим? Будут ли меры социальной поддержки многодетных семей с ипотекой? Сколько будет стоить вывоз мусора после Нового года?
В череде вопросов были подняты также проблемы нехватки мест в бесплатных кружках для детей, дефицита медицинских кадров в поликлиниках, отсутствия или «разбитости» дорог. Звучат многочисленные жалобы и просьбы о помощи.
Прямой эфир главы Зауралья состоится 27 ноября в 17:00 по местному времени (15:00 мск).