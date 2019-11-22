Курган, 22 ноября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 ноября проведёт прямой эфир на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своём паблике.

Пресс-служба главы региона Анонс прямого эфира

«Знаю, что многие из вас хотели бы задать вопрос лично и услышать ответ именно от меня. Вопросы предлагаю оставлять под постом», — заявил глава региона.

У курганцев есть, о чём спросить главу региона. А именно, когда появится нормальное освещение в посёлках Лебяжьем и Чистое Поле? Когда ждать переселения из ветхих домов в городе Щучьем? Когда в регионе вернут субсидию за детский сад многодетным семьям, ведь льготу предоставляют лишь малоимущим? Будут ли меры социальной поддержки многодетных семей с ипотекой? Сколько будет стоить вывоз мусора после Нового года?

«Подскажите, пожалуйста, срок расселения из аварийного дома Курган, Межевая, д. 18. Решение о признании аварийного состояния принято в 2017 году и уже два года ничего не происходит. Дому около 100 лет», — пишут курганцы.

В череде вопросов были подняты также проблемы нехватки мест в бесплатных кружках для детей, дефицита медицинских кадров в поликлиниках, отсутствия или «разбитости» дорог. Звучат многочисленные жалобы и просьбы о помощи.

«В селе Пионерское Макушинского района уже не первый год нет воды, старый водопровод и водокачка уже многие годы не обслуживается, местному населению приходится ходить за водой на озеро и зимой по снегу и летом по жаре», — жалуются главе региона сельчане.

Прямой эфир главы Зауралья состоится 27 ноября в 17:00 по местному времени (15:00 мск).