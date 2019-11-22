Набережные Челны, Татарстан, 22 ноября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг ПАО «КамАЗ» (штаб-квартира в Татарии) с «B3» до «Ba3». Также был снижена и базовая оценка кредитоспособности компании — с caa1 до уровня b3. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Выдержка из отчётности компании Отчетность КАМАЗ

«Прогноз остается негативным», — уточняется Moody's.

Подобный шаг агентство обосновало тем, что у российского автоконцерна, в котором долю имеет госкорпорация «Ростех» (более 47%), наблюдалось ухудшение ряда показателей на фоне «спада на рынке грузовых автомобилей в России и продолжающихся значительных капиталовложений компании, финансируемых за счет долга, на модернизацию продуктов и объектов».

"Moody's ожидает, что слабый спрос на грузовые автомобили в России ограничит потенциал восстановления кредитных показателей компании как минимум до 2020 года», — уточняется в релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2019 года (отчётность по стандарту РБСУ), норма чистой прибыли компании составила минус 1,76%, рентабельность собственного капитала — минус 4,09%.

Отрицательные показатели в отчётности ПАО обоснованы крупными инвестициями в новый проект:

«Группа «КамАЗ» продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КамАЗ и модернизация мощностей для его производства», что связано с привлечением больших объемов финансирования. Существенная часть средств была направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5: для реализации этой цели завершается реинжиниринг основных производственных площадок компании».