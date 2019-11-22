Абакан, 22 ноября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Граффити к 75-летию Великой Победы появилось на фасаде здания школы №1 в Абакане (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Абакан.рф Граффити к 75-летию Великой Победы в Абакане

Уточняется, что граффити представляет из себя портрет Леонида Кызласова — выпускника абаканской школы №1, выдающегося учёного-востоковеда, участника Великой Отечественной войны.

Выполнили рисунок художники из Москвы. Леонид Романович Кызласов изображен на нём в шлеме танкиста недавним выпускником школы. Он ушёл добровольцем на фронт в 1942 году, воевал на танке Т-34. Освобождал Украину, Польшу, участвовал в битве по взятию Берлина. Трижды горел в танке, а семья дважды получала на него похоронку. Но Кызласов вернулся домой.

За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, одиннадцатью боевыми медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмитонную скульптуру установят в Красноярске ко Дню Победы.