Москва, 22 ноября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Желание Украины опротестовать решение Дании по строительству газопровода «Северный поток — 2» напоминает «арьергардный бой», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут», — заявил он.

Сенатор также отметил, что сама Украина понимает этот жест, как шаг отчаяния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о намерениях Киева подать апелляцию на решение датских властей по «Северному потоку — 2». Он подчеркнул, что Киев понимает, что остановить реализацию проекта таким образом не удастся, однако все же предпримет эту попытку.