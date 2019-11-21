Анкара, 22 ноября, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Турция намерена ввести в эксплуатацию купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

ИА REGNUM С-400

«С-400 будут функционировать», — заявил он.

Акар подчеркнул, что в настоящее время специалисты из турецких вооруженных сил проходят обучение по использованию С-400. Уже после завершения обучения Турция введет в эксплуатацию закупленные в России зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Госдеп США заявил, что Турции следовало бы «избавиться» от ЗРК С-400 «Триумф». В противном случае американское внешнеполитическое ведомство обещает ввести санкции против Анкары.