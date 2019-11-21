Екатеринбург, 22 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Несогласные со строительством мусоросортировочного завода на юге Екатеринбурга горожане вышли на пикет около резиденции свердловского губернатора. Об этом заявил представитель протестной группы, экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

По словам политика, активисты «устали читать отписки чиновников МинЖКХ».

Пикет будет проходить ежедневно. Протестующие хотели бы встретиться с губернатором региона Евгением Куйвашевым — на остальных чиновников у них нет надежды, считает Мансуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошёл митинг против строительства на юге города, рядом с посёлком Шабровским мусорного полигона и мусоросортировочного завода. Пока свердловские власти не определились, будут ли объекты размещены у посёлка или им найдут другое место.