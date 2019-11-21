Москва, 21 ноября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

В суде уточнили, что пока не известно, будет ли заявление принято к производству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФБК подал иск к Путину, требуя «признать незаконным его бездействие». Якобы Путин «не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав» фигурантов «дела ФБК».