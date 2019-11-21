Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 25 ноября пройдёт церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, сообщает 21 ноября ЦАМТО.

Admship.ru Государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский»

В ходе церемонии на подводной лодке «Петропавловск-Камчатский» впервые будет поднят Андреевский флаг.

Новая субмарина успешно прошла ходовые и государственные испытания, проводившиеся в акватории Балтийского моря, подтвердив соответствие всем проектным характеристикам.

На подводной лодке завершена ревизия, и она признана окончательно готовой для передачи в состав ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что главным отличием подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» и других субмарин этой серии являются конструктивные изменения с учетом специфики применения на Дальнем Востоке.