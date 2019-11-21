Киев, 21 ноября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Четверть жителей украинской столицы города Киева выразили готовность поддержать на выборах мэра действующего главу города Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Центром «Социальный мониторинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Опрос проводился в Киеве с 6 по 11 ноября, всего было опрошено 1015 респондентов старше 18 лет. Участникам анкетирования были заданы вопросы, касающиеся выборов мэра Киева.

Из данных опроса следует, что если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за действующего главу Киева Виталия Кличко проголосовали бы 25% респондентов, на втором месте рейтинга с большим отрывом депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» АндрейПальчевский, за него готовы голосовать 8% опрошенных. На третьем месте экс-гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, его готовы поддержать на выборах 7% респондентов.

При этом если бы выборы мэра проходили в ближайшую неделю, принять участие в них собрались в общей сложности 83% респондентов, из них точно пришли бы на выборы 51% опрошенных, а 32% опрошенных скорее бы пришли, чем нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела на Украине в отношении действующего мэра Киева Виталия Кличко Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).