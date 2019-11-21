Москва, 21 ноября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил о президентских амбициях депутата Государственной думы Артура Чилингарова во время церемонии награждения государственными наградами сегодня, 21 ноября, в Кремле.

Kremlin.ru Церемония вручения государственных наград. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён депутат Государственной Думы Артур Чилингаров

Во время вручения награды Чилингаров попытался встать за трибуну российского президента.

«Рано еще», — сказал в шутку Путин и другие сидящие в зале.

Чилингаров также повторил эту фразу, а затем, смеясь, занял место за другой трибуной, с который выступали награждаемые.

Путин, смеясь, добавил, что «надо присматриваться начинать». В зале посмеялись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Путин в Кремле наградил государственными наградами 47 человек.