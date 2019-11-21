Киев, 21 ноября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе является ключевой проблемой региона, Украины в целом и даже всего цивилизованного мира, заявил сегодня, 21 ноября, в ходе визита в Мариуполь глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

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Спикер парламент заявил, что, по сути, уже несколько лет в Донбассе сохраняется «замороженная» ситуация — «которую мы с вами наблюдаем и в формате «Минска», и в нормандском формате».

Разумков подчеркнул, что от «нормандской встречи» президентов Украины, России, Германии и Франции, запланированной на 9 декабря, «многие» ожидают тех изменений, которые позволят выйти из «замороженной ситуации». В случае, если такие договоренности будут достигнуты, Верховная рада приложит максимум усилий для того, чтобы быстро запустить процесс разработки нового закона о статусе Донбасса.

Также спикер Рады отметил, что стратегия возвращения Донбасса заключается в следующем — «чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей».

«Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого… должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, по информационной и экономической политике», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что в ходе переговоров 9 декабря он намерен решить вопросы о конкретных сроках «деоккупации» Донбасса, возвращении заложников, разрешении ситуации с безопасностью и местных выборах.

19 ноября советник секретаря Совнацбеза Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе власти Украины должны поменять «понятийный аппарат», сформированный пропагандой за последние пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы насчет «сепаратистов».

»За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения», — отметил он.