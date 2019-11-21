Москва, 21 ноября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Президент РФ обсуждает с промышленниками не только проблемы бизнеса, но и геополитические темы, заявил 21 ноября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в Кремле.

Kremlin.ru Церемония вручения государственных наград

На церемонии вручения государственных наград Шохин, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, заявил, обращаясь к президенту:

«Вам особое спасибо за то, что Вы всегда находите время обсудить с российским бизнесом всё, в том числе самые острые проблемы, начиная с геополитики и заканчивая созданием условий для деловой активности, инвестиционной активности».

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Напомним, в Кремле прошла церемония вручения наград. Так, звездами Героев России были награждены лётчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, в середине августа посадившие в аварийных условиях лайнер Airbus A321 на кукурузное поле без выпуска шасси.