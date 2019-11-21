Курган, 21 ноября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. На «Курганском заводе дорожных машин» 21 ноября была запущена в регионе реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятие ждёт повышение производительности труда и рост заработной платы сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Популярная продукция «Кургандормаша»

Генеральный директор «Кургандормаша» Михаил Федулов считает, что участие в национальном проекте позволит заводу динамично развиваться. У предприятия есть куда расти: в 2018 году завод реализовал продукции на 1,16 млрд рублей, на сегодня — уже на 1,5 млрд рублей. С вхождением в нацпроект «Кургандормаш» ждёт адресная федеральная поддержка.

Отмечается, что спрос на коммунальную технику курганского производства растёт. Два дня назад «Кургандормаш» отправил в Санкт-Петербург 74 коммунальных машины.