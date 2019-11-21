Тверь, 21 ноября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Первые элементы центральной фигуры монумента Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области начали завозить на строительную площадку, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе правительства Тверской области. Первым доставили бронзовый пояс солдата. Отливка элементов памятника в настоящее время завершается на предприятии в Подмосковье.

Пресс-служба правительства Тверской области Строительная площадка Ржевского мемориала

«Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», — сказал ранее губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки на объект.

На данный момент на площадке строительства мемориала полностью обустроены инженерные коммуникации — работы проведены за счёт Тверской области. Сейчас осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение. Также смонтирован силовой несущий каркас памятника, произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Произведена контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. Отлиты бетонные стены в основании кургана, на которых затем будут закреплены листы с именами 17 660 красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области, проект поддержал президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. На 10-метровом восьмигранном холме будет установлена 25-метровая скульптура солдата, созданная скульптором Андреем Коробцовым. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату планируется в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.