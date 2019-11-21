Калуга, 21 ноября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В ноябре текущего года калужская спортивная школа олимпийского резерва «Труд» празднует свое 25-летие. За четверть века здесь воспитано более пяти тысяч спортсменов-разрядников, среди которых участники Олимпийских игр, международных и всероссийских соревнований, областных, городских и школьных турниров.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 25-летие СДЮСШОР «Труд»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в настоящее время в образовательном учреждении обучаются 250 человек на отделении адаптивной физкультуры, которое работает с 2007 года. Главная задача отделения — это социальная и физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Занимаясь в этом отделении, дети смогут улучшить состояние своего здоровья.

В преддверии Международного дня инвалидов, депутат Городской думы города Калуги Роман Коптеев подарил спортивной школе антискользящее покрытие для бассейна и перекатные пандусы.

«В спортивной школе «Труд» нет проблем с доступной средой, здесь даже есть гусеничный ступенькоход, но так, к сожалению, не везде, — прокомментировал депутат. — Два мобильных пандуса для детей-колясочников будут использоваться спортсменами на выездных соревнованиях в других городах, так ребята смогут без посторонней помощи пересекать препятствия».

Антискользящее покрытие, как пояснил Роман Коптеев, необходимо для безопасности ребят в маленьком бассейне. В нём установлен тренажер Гросса, поэтому помимо малышей 2−4 лет здесь занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья.