Калуга, 21 ноября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. 20 ноября в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Калуге заместитель секретаря — руководитель РИК партии «Единая Россия» депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова, юристы — члены Ассоциации юристов России Иван Сова и Андрей Терниевский, студенты юридического факультета Калужского государственного университета провели совместный консультативный приём граждан. Нынешний приём посвятили вопросам, касающимся, в первую очередь, защиты интересов несовершеннолетних.

Пресс-служба Городской думы Калуги Единороссы и юристы провели совместный прием в Калуге

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе приема заявителям даны квалифицированные юридические консультации о юридической процедуре перехода квартиры в собственность выпускника детского дома, разъяснено, как несовершеннолетний воспитанник детского дома может пользоваться своей недвижимостью, унаследованной от родителей.

«Это уже третий приём граждан, в рамках соглашения о сотрудничестве, в ходе которых более двадцати жителей региона смогли получить юридические консультации. Эта услуга очень востребована нашим населением. Привлечение квалифицированных специалистов даёт возможность получить бесплатную юридическую помощь по различным вопросам, от трудового права до наследственных дел. Этот приём также приурочен ко дню рождения партии «Единая Россия» 1 декабря. Такие приёмы пройдут во всех местных отделениях партии с 25 ноября по 1 декабря», — пояснила Людмила Сусова.

Напомним, 6 октября было подписано соглашение между калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России. В Калужской области приёмы для повышения юридической грамотности населения и консультирования граждан в рамках соглашения проводятся ежемесячно.