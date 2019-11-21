Единороссы и юристы провели совместный прием в Калуге
Калуга, 21 ноября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. 20 ноября в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Калуге заместитель секретаря — руководитель РИК партии «Единая Россия» депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова, юристы — члены Ассоциации юристов России Иван Сова и Андрей Терниевский, студенты юридического факультета Калужского государственного университета провели совместный консультативный приём граждан. Нынешний приём посвятили вопросам, касающимся, в первую очередь, защиты интересов несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе приема заявителям даны квалифицированные юридические консультации о юридической процедуре перехода квартиры в собственность выпускника детского дома, разъяснено, как несовершеннолетний воспитанник детского дома может пользоваться своей недвижимостью, унаследованной от родителей.
Напомним, 6 октября было подписано соглашение между калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России. В Калужской области приёмы для повышения юридической грамотности населения и консультирования граждан в рамках соглашения проводятся ежемесячно.