Калуга, 21 ноября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. 20 ноября в рамках празднования 50-летия побратимства Калуги и Зуля в калужском Инновационном культурном центре открылась фотовыставка «Язык и образ глазами других». Это совместный проект Германо-российского общества дружбы в Тюрингии и Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в котором приняли участие 6 фотографов из Калуги и Зуля, посетившие города-побратимы и представившие свое видение городских пейзажей, портретов жителей и достопримечательностей. В августе 2019 года выставка была представлена в городе Зуль.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась фотовыставка «Язык и образ глазами других»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в мероприятии приняли участие руководители Калуги и Зуля, представители Германо-российского общества дружбы в Тюрингии, калужане, а также немецкие школьники.

Поздравил собравшихся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов: «С каждым годом сотрудничество между нашими городами набирает обороты, в рамках празднования юбилея побратимства Калуга и Зуль обменялись школьными делегациями, калужский ансамбль «Образ» выступил в Зуле, и был очень тепло встречен зрителями. В честь 50-летия дружбы наших городов в Калуге прошли выставки архивных документов и фотографий, посвящённых побратимству, а также большой интерес у калужан вызвала выставка работ немецкой художницы Габриэлы Джуст «Литературные гравюры». Уверен, что выставка «Язык и образ глазами других» также понравится калужанам и у посетителей выставки останутся самые приятные впечатления».