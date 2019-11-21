Калуга, 21 ноября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. 20 ноября состоялась отчётная конференция территориальной общины «Площадь Московская». В конференции принял участие председатель общины, заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов. Были подведены итоги работы ТОС за 2019 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялась отчётная конференция территориальной общины

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, община была создана в 2007 году, в настоящее время в состав ТОС входят 124 дома, в которых проживает порядка 15 тысяч человек. В текущем году активно велась работа с жителями, наибольшее количество обращений — 60% было связано с вопросами благоустройства, 30% обращений затрагивали сферу ЖКХ. Несмотря на то, что решение большинства вопросов находится в компетенции Городской управы, было решено более 30% проблем, с которыми обратились жители. Оказывалась помощь ветеранам, инвалидам и пожилым людям. К праздникам более 300 ветеранов и 350 инвалидов получили подарки, для 25 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, была организована поездка в Московский цирк на проспекте Вернадского.

В 2019 году на территории общины были отремонтированы дворы домов №11 и №13 по улице Билибина и двор домов №4 корпус 1 и корпус 2 по улице Окружной, во дворе домов №13−15 по улице Тельмана было установлено леерное ограждение. Был создан общественный центр ТОС и благоустроена прилегающая территория. Активно проводились субботники, в которых приняло участие более двухсот человек, велась работа по озеленению и посадке цветов. Община заняла призовые места в конкурсах «Лучшее ТОС», «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания».

«Благодарю всех членов ТОС за активную позицию и плодотворный труд, — обратился к собравшимся Сергей Павлов. — Без вашей помощи нам бы не удалось добиться таких значительных результатов, уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых успехов».

В ходе конференции были намечены планы дальнейшей работы.

Сформированы предложения для включения в программу благоустройства дворовых территорий на 2020−21 годы.

Будут поданы заявки на благоустройство дворов, установку детских и спортивных площадок на улицах Тельмана, Глаголева, Билибина, Окружной, Поле Свободы и Пухова. Обсуждались перспективы участия в проекте инициативного бюджетирования. Для участия в конкурсном отборе были выбраны проекты благоустройства футбольной площадки на придомовой территории дома №15 по улице Билибина и оборудования тренажерного комплекса на придомовой территории дома №8 по улице Глаголева.

«Проект «Инициативное бюджетирование» нуждается в определённой корректировке, — уверен Сергей Павлов. — В настоящее время софинансирование может осуществляться жителями только одного дома, но, например, спортивной площадкой, обустроенной во дворе, будут пользоваться и жители соседних домов. Если бы участие в реализации проекта могли принимать жители нескольких домов, то удалось бы собрать большую сумму для софинансирования работ, либо уменьшить размер софинансирования для каждого дома».

Также в ходе заседания обсуждались вопросы, содержания детских и спортивных площадок, обрезки деревьев и освещения дворовых территорий. Сергей Павлов вручил активистам ТОС подарки и почётные грамоты.