Калуга, 21 ноября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. По доброй традиции, сложившейся в калужском региональном отделении партии «Единая Россия», калужанку Нину Колесникову с 91-м днем рождения поздравили руководитель РИК, депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова и исполнительный секретарь местного отделения города Калуги Виталий Юдкин.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский единоросс поздравила старейших партийцев с днём рождения

Нина Дмитриевна Колесникова — бывший педагог, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Трудилась в школе №17 учителем физической культуры и домоводства, 20 лет отработала в Доме учителя председателем клуба учителей-ветеранов, 15 лет была бессменным руководителем первичного отделения партии «Единая Россия». «Я очень рада, что в день рождения меня не забыли и пришли поздравить», — признаётся Нина Дмитриевна.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский единоросс поздравила старейших партийцев с днём рождения

Людмила Сусова вручила имениннице цветы и памятные подарки, а также поздравительный адрес от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, в котором говорится: «Пусть этот праздник придаст Вам бодрости, уверенности, сил и вдохновения, а память о прожитом дарит только светлые воспоминания и ощущения гордости за проделанный путь. Выражаю Вам искреннюю благодарность за доверие нашей партии, желаю здоровья, долголетия и благополучия!».