Калуга, 21 ноября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, под председательством заместителя председателя Городской думы Калуги Сергея Павлова прошли публичные слушания по рассмотрению проекта решения Городской думы «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Калуга».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге одобрили изменения в устав города

В слушаниях приняли участие депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, представители территориальных общин и жители города. Как отметили в пресс-службе Городской думы Калуги, изменения в устав города вызваны необходимостью его приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Уточняется формулировка вопросов местного значения по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по осуществлению мер, направленных на реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге одобрили изменения в устав города

Также проектом предлагается исключить из устава города Калуги требование о необходимости принятия решения Городской думы о досрочном прекращении полномочий депутата в случае его смерти, кроме того корректируется норма о принятии депутатами присяги в начале срока осуществления своих полномочий. Поправки были одобрены участниками публичных слушаний и рекомендованы к утверждению Городской думой.

«Федеральное законодательство постоянно совершенствуется, в связи с этим ведётся работа по корректировке положений устава города Калуги, — отметил Сергей Павлов. — Жители могут принять участие в этой работе и внести свои предложения, которые будут рассмотрены депутатами и специалистами правовых служб».