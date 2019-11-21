Калуга, 21 ноября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги, депутат по избирательному округу №3 Александр Иванов подвел итоги благоустройства территории округа. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с жителями Александр Иванов осмотрел дворовые территории, отремонтированные в рамках программы «Городская среда», заасфальтированные межквартальные проезды и установленное леерное ограждение.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги подвел итоги благоустройства округа №3

В текущем году на территории округа были отремонтированы дворы домов № 1 по площади Победы, № 80 и № 82 по улице Ленина, заасфальтированы четыре межквартальных проезда: между домом № 25е и № 120 по улице Суворова, между домом №92 к.2 и домом № 90 по улице Дзержинского, между домом № 3 по улице Маршала Жукова и домом № 17 по улице Энгельса, проезд от дома № 70 по улице Кирова до дома № 67 по улице Дзержинского. По предложениям жителей было установлено леерное ограждение во дворах домов № 78 и №80 по улице Кирова, № 12 по площади Победы, № 4 по улице Маршала Жукова. Во дворе дома № 154 к.1 по улице Суворова была обустроена парковка. Ямочный ремонт был выполнен во дворе дома № 160 по улице Суворова и дома № 95 по улице Дзержинского. В рамках проекта инициативного бюджетирования была обустроена парковка возле дома № 40 по улице Энгельса.

Также была выложена плиткой дорожка, ведущая к входу в детско-подростковый клуб «Ровесник» и заасфальтирован проезд к дому №117 по улице Суворова, в котором расположена калужская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

«Жители высоко оценили работы по благоустройству проведенные в текущем году на территории округа, — подчеркнул Александр Иванов. — Сегодня мы осмотрели все, что сделано в этом году. До ремонта на межквартальных проездах были выбоины, но сейчас они устранены и качество асфальта надлежащее. Есть замечания к подрядчику по вывозу мусора в одном из проездов, которые он должен устранить в ближайшее время. В целом в городе закончены работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря действенному контролю со стороны губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова удалось реализовать проект в полном объёме».

Ранее на заседании советов ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь» были подведены итоги работы по благоустройству территории общин, отмечался большой объём выполненных работ. Также были намечены планы на следующий год.