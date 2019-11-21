Дамаск, 21 ноября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Трое мирных жителей погибли, ещё несколько получили ранения в результате обстрелов террористами жилых районов сирийского города Алеппо. Об этом 21 ноября сообщает радиостанция Sham FM.

Ed Brambley Маленький пастух

По предварительным данным, один человек погиб в районе дворца мэрии в центре Алеппо, ещё двое погибли при обстрелах районов Аазамия и Салах-эд-Дин на западе Алеппо.

Количество пострадавших уточняется. Телеканал Syria TV сообщает о девяти пострадавших, шестеро из них получили ранения в районе Аазамия, ещё трое были ранены при обстреле района Джамилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о просьбе Дамаска к мировому сообществу оказать влияние на правительство Турции, чтобы подвигнуть её прекратить агрессивные действия на северо-востоке Сирии.