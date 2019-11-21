В Калуге проверили фитнес-центры на соответствие законодательству
Калуга, 21 ноября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги проверили соблюдение норм федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившего в силу 13 августа 2019 года.
Ранее в законе, посвященном вопросам спорта и физической культуры, не было даже такого понятия как фитнес, напоминает пресс-служба Городской думы Калуги. Вся фитнес-индустрия фактически действовала вне правового поля. Формально клуб или центр мог открыть любой желающий, и к тренерам не предъявлялось никаких специальных требований. То есть решение о приеме на работу собственник клуба принимал исключительно на основании личного субъективного мнения, никаких стандартов не существовало. Между тем эта отрасль напрямую связана со здоровьем граждан.
Федеральный закон № 303 закрепляет за фитнес-центрами статус субъекта физической культуры и спорта в РФ, а также вводит обязанность фитнес-центров применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации сотрудников, в первую очередь тренеров.
Депутат Городской думы Роман Коптеев и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко проверили ряд калужских фитнес-центров на предмет соблюдения требований федерального закона № 303-ФЗ.