Калуга, 21 ноября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги проверили соблюдение норм федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившего в силу 13 августа 2019 года.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проверили фитнес-центры на соответствие законодательству

Ранее в законе, посвященном вопросам спорта и физической культуры, не было даже такого понятия как фитнес, напоминает пресс-служба Городской думы Калуги. Вся фитнес-индустрия фактически действовала вне правового поля. Формально клуб или центр мог открыть любой желающий, и к тренерам не предъявлялось никаких специальных требований. То есть решение о приеме на работу собственник клуба принимал исключительно на основании личного субъективного мнения, никаких стандартов не существовало. Между тем эта отрасль напрямую связана со здоровьем граждан.

Федеральный закон № 303 закрепляет за фитнес-центрами статус субъекта физической культуры и спорта в РФ, а также вводит обязанность фитнес-центров применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации сотрудников, в первую очередь тренеров.

Депутат Городской думы Роман Коптеев и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко проверили ряд калужских фитнес-центров на предмет соблюдения требований федерального закона № 303-ФЗ.

«Инструктор, не обладающий определенными навыками и знаниями — это беда, его работа может навредить здоровью человека. По итогам проверки самых крупных фитнес-центров Калуги, могу сказать, что их руководство знает об изменении законодательства и работает над повышением квалификации сотрудников, — отметил Роман Коптеев. — За этой работой надо смотреть, мы продолжим ездить по калужским фитнес-центрам, чтоб была более четкая картина происходящего. В дальнейшем будут организованы рейды с представителями прокуратуры для проверки исполнения требований законодательства. Если порядка не будет — наведём, потому что с августа было достаточно времени для того, чтоб этот вопрос закрыть».