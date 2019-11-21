Калуга, 21 ноября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Калуге 21 ноября депутаты областного парламента приняли закон, который призван решить вопросы, связанные с урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед обманутыми дольщиками. Финансирование деятельности фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области

Zskaluga.ru На заседании комитета по экономике

Председатель комитета по экономике областного парламента Карп Диденко считает, что проблемы части дольщиков решаются благодаря привлечению инвесторов в строительство проблемных объектов. Ещё одна категория дольщиков получит в собственность земельные участки. Проблемы оставшейся части и будут решаться за счет средств Фонда.

В проекте закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов предусмотрена субсидия в размере 260 млн рублей на завершение строительства многоквартирных домов. В частности планируется закончить строительство трёх многоквартирных домов в городах Калуга, Людиново и Малоярославец.